РФ атаковала Херсон — есть погибшие и раненые, пропал свет

Россия полтора часа обстреливала Херсон — есть погибшие и раненые
Российские войска в четверг, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.
Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Атака на Херсон 27 марта
Прокудин обнародовал кадры из центра Херсона во время вражеской атаки и призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Позже он добавил, что в результате российской атаки в Херсоне погибли два человека, еще четверо раненых. Среди пострадавших двое медиков, которые помогали раненому.
Центральную часть города враг обстреливал около полутора часов. Из-за попадания повреждено здание железнодорожного вокзала и многоквартирные дома.
Обесточивание части Херсона
Кроме того, часть города осталась без электроэнергии из-за российской атаки. Сейчас энергетики уже начинают подключать их к сети.
Напомним, минобороны РФ заявило о якобы "нарушении" со стороны Украины договоренностей о прекращении атак на энергоинфраструктуру. В Генштабе опровергли эту информацию.
Также сегодня взрывы раздавались в Сумах. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
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