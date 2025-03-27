РФ атаковала Херсон — есть погибшие и раненые, пропал свет

Последствия атаки. Фото: скриншот из видео

Российские войска в четверг, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Атака на Херсон 27 марта

Прокудин обнародовал кадры из центра Херсона во время вражеской атаки и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Скриншот поста Прокудина

Позже он добавил, что в результате российской атаки в Херсоне погибли два человека, еще четверо раненых. Среди пострадавших двое медиков, которые помогали раненому.

Авто скорой помощи. Фото: Херсонская ОГА

Центральную часть города враг обстреливал около полутора часов. Из-за попадания повреждено здание железнодорожного вокзала и многоквартирные дома.

Скриншот поста Прокудина

Обесточивание части Херсона

Кроме того, часть города осталась без электроэнергии из-за российской атаки. Сейчас энергетики уже начинают подключать их к сети.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, минобороны РФ заявило о якобы "нарушении" со стороны Украины договоренностей о прекращении атак на энергоинфраструктуру. В Генштабе опровергли эту информацию.

Также сегодня взрывы раздавались в Сумах. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.