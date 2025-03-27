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У Сумах пролунав вибух

27 березня 2025 14:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибух у Сумах 27 березня — що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сумах у четвер, 27 березня, пролунали вибухи. Ймовірно, ворог атакував місто балістичним озброєнням.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про загрозу для областей, в яких оголошена повітряна тривога.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Також напередодні повідомлялося про рух швидкісної цілі в Сумській області.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 14:10 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківські, Луганській областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 березня Росія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок цього відомо про щонайменше 101 постраждалого мешканця.

Кореспондент Новини.LIVE побував у Сумах на місці атаки та поспілкувався з жителями міста. 

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