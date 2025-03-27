Вибух у Сумах 27 березня — що відомо

У Сумах пролунав вибух
У Сумах у четвер, 27 березня, пролунали вибухи. Ймовірно, ворог атакував місто балістичним озброєнням.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Суми 27 березня
Повітряні сили попереджали про загрозу для областей, в яких оголошена повітряна тривога.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!" — йдеться у повідомленні.
Також напередодні повідомлялося про рух швидкісної цілі в Сумській області.
Зазначимо, що станом на 14:10 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківські, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, 24 березня Росія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок цього відомо про щонайменше 101 постраждалого мешканця.
Кореспондент Новини.LIVE побував у Сумах на місці атаки та поспілкувався з жителями міста.
Читайте Новини.LIVE!