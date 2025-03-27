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В Сумах прогремел взрыв

27 марта 2025 14:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрыв в Сумах 27 марта — что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: открытые источники
Евгения Брюховецкая - редактор

В Сумах в четверг, 27 марта, прогремели взрывы. Вероятно, враг атаковал город баллистическим вооружением.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Сумы 27 марта

Воздушные силы предупреждали об угрозе для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Также накануне сообщалось о движении скоростной цели в Сумской области.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 14:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 24 марта Россия нанесла ракетный удар по Сумах. Вследствие этого известно о по меньшей мере 101 пострадавшем жителе.

Корреспондент Новини.LIVE побывал в Сумах на месте атаки и пообщался с жителями города.

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