Взрыв в Сумах 27 марта — что известно

В Сумах прогремел взрыв
В Сумах в четверг, 27 марта, прогремели взрывы. Вероятно, враг атаковал город баллистическим вооружением.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Сумы 27 марта
Воздушные силы предупреждали об угрозе для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
Также накануне сообщалось о движении скоростной цели в Сумской области.
Отметим, что по состоянию на 14:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, 24 марта Россия нанесла ракетный удар по Сумах. Вследствие этого известно о по меньшей мере 101 пострадавшем жителе.
Корреспондент Новини.LIVE побывал в Сумах на месте атаки и пообщался с жителями города.
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