Обстріл Сум 24 березня — як місто оговтується після атаки

Обстріл центру Сум — який вигляд має пошкоджений район
Російські окупанти у понеділок, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах. Під атакою ворога опинився густонаселений житловий квартал.
Новини.LIVE дізналися, як Суми оговтуються після вчорашньої атаки.
Обстріл Сум 24 березня
На місці російської атаки розгорнули намет, де кожен охочий може отримати допомогу від медиків, психологів та волонтерів.
Комунальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу.
Нагадаємо, вчора вдень російські окупанти атакували Суми. Постраждало декілька багатоповерхівок.
Згодом стало відомо, що ворог завдав удару по житловому сектору та інфраструктурних обʼєктах.
А у вечірньому зверненні український лідер Володимир Зеленський прокоментував обстріл Сум.
Наразі відомо про 101 постраждалого внаслідок атаки. Рятувальники працюють на місці удару з 06:00.
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