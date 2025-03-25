Обстріл Сум 24 березня — як місто оговтується після атаки

Пошкоджена багатоповерхівка в Сумах внаслідок обстрілу 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у понеділок, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах. Під атакою ворога опинився густонаселений житловий квартал.

Новини.LIVE дізналися, як Суми оговтуються після вчорашньої атаки.

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На місці російської атаки розгорнули намет, де кожен охочий може отримати допомогу від медиків, психологів та волонтерів.

Намет у Сумах. Фото: Новини.LIVE

Комунальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу.

Пошкоджена багатоповерхівка в Сумах внаслідок обстрілу 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора вдень російські окупанти атакували Суми. Постраждало декілька багатоповерхівок.

Згодом стало відомо, що ворог завдав удару по житловому сектору та інфраструктурних обʼєктах.

А у вечірньому зверненні український лідер Володимир Зеленський прокоментував обстріл Сум.

Наразі відомо про 101 постраждалого внаслідок атаки. Рятувальники працюють на місці удару з 06:00.