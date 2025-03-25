Обстрел Сум 24 марта — как город оправляется после атаки

Многоэтажка в Сумах, поврежденная в результате обстрела 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. Под атакой врага оказался густонаселенный жилой квартал.

Новини.LIVE узнали, как Сумы восстанавливаются после вчерашней атаки.

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Обстрел Сум 24 марта

На месте российской атаки развернули палатку, где каждый желающий может получить помощь от медиков, психологов и волонтеров.

Палатка в Сумах. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики продолжают работать над ликвидацией последствий обстрела.

Многоэтажка в Сумах, поврежденная в результате обстрела 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вчера днем российские оккупанты атаковали Сумы. Пострадало несколько многоэтажек.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удар по жилому сектору и инфраструктурным объектам.

А в вечернем обращении украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Сум.

Сейчас известно о 101 пострадавшем в результате атаки. Спасатели работают на месте удара с 06:00.