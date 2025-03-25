Обстрел Сум 24 марта — как город оправляется после атаки

Обстрел центра Сум — как выглядит поврежденный район
Российские оккупанты в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. Под атакой врага оказался густонаселенный жилой квартал.
Новини.LIVE узнали, как Сумы восстанавливаются после вчерашней атаки.
Обстрел Сум 24 марта
На месте российской атаки развернули палатку, где каждый желающий может получить помощь от медиков, психологов и волонтеров.
Коммунальщики продолжают работать над ликвидацией последствий обстрела.
Напомним, вчера днем российские оккупанты атаковали Сумы. Пострадало несколько многоэтажек.
Впоследствии стало известно, что враг нанес удар по жилому сектору и инфраструктурным объектам.
А в вечернем обращении украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Сум.
Сейчас известно о 101 пострадавшем в результате атаки. Спасатели работают на месте удара с 06:00.
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