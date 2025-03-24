Обстріл Сум 24 березня — що відомо про постраждалих

Удар по будинку у Сумах — в епіцентрі вибуху триває пожежа
У понеділок, 24 березня, близько 14:00 ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Через це багато людей отримали поранення, серед них є і діти.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Що відомо про наслідки обстрілу Сум
За попередніми даними, внаслідок атаки поранення отримали 65 осіб, серед яких 14 дітей. Також були пошкоджені кілька багатоквартирних житлових будинків і навчальний заклад.
На місці події працюють правоохоронці та прокурори, які документують наслідки цього воєнного злочину.
Слідство здійснюється за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Сумській області.
Чим РФ атакувала Суми
Як зазначив заступник голови Сумської райради Володимир Біцак в ефірі День.LIVE, удару по місту РФ завдала балістичною ракетою, попередньо, Х-101.
"Зараз на місці "прильоту" триває ліквідація наслідків, пожежники евакуюють мешканців пошкоджених будинків", — додав він.
За його словами, очевидці повідомляють про вибиті вікна у школі неподалік, а також про поранених дітей.
Нагадаємо, в ОВА показали наслідки російського удару по Сумах. Наразі постраждалим надають допомогу.
Також 23 березня загарбники атакували Сумщину КАБами. Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину.
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