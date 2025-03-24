Обстріл Сум 24 березня — що відомо про постраждалих

Обстріл Сум. Фото: Сумська обласна прокуратура

У понеділок, 24 березня, близько 14:00 ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Через це багато людей отримали поранення, серед них є і діти.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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Пост Сумської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Що відомо про наслідки обстрілу Сум

За попередніми даними, внаслідок атаки поранення отримали 65 осіб, серед яких 14 дітей. Також були пошкоджені кілька багатоквартирних житлових будинків і навчальний заклад.

На місці події працюють правоохоронці та прокурори, які документують наслідки цього воєнного злочину.

Слідство здійснюється за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Сумській області.

Наслідки обстрілу Сум. Фото: Сумська обласна прокуратура

Місце удару в Сумах. Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни атакували Суми. Фото: Сумська обласна прокуратура

Чим РФ атакувала Суми

Як зазначив заступник голови Сумської райради Володимир Біцак в ефірі День.LIVE, удару по місту РФ завдала балістичною ракетою, попередньо, Х-101.

"Зараз на місці "прильоту" триває ліквідація наслідків, пожежники евакуюють мешканців пошкоджених будинків", — додав він.

За його словами, очевидці повідомляють про вибиті вікна у школі неподалік, а також про поранених дітей.

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки російського удару по Сумах. Наразі постраждалим надають допомогу.

Також 23 березня загарбники атакували Сумщину КАБами. Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину.