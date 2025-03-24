Обстрел Сум 24 марта — что известно о пострадавших

Обстрел Сум. Фото: Сумская областная прокуратура

В понедельник, 24 марта, около 14:00 враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы. Из-за этого многие люди получили ранения, среди них есть и дети.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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Пост Сумской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Что известно о последствиях обстрела Сум

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили 65 человек, среди которых 14 детей. Также были повреждены несколько многоквартирных жилых домов и учебное заведение.

На месте происшествия работают правоохранители и прокуроры, которые документируют последствия этого военного преступления.

Следствие осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Сумской области.

Последствия обстрела Сум. Фото: Сумская областная прокуратура

Место удара в Сумах. Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне атаковали Сумы. Фото: Сумская областная прокуратура

Чем РФ атаковала Сумы

Как отметил заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицак в эфире День.LIVE, удар по городу РФ нанесла баллистической ракетой, предварительно, Х-101.

"Сейчас на месте "прилета" продолжается ликвидация последствий, пожарные эвакуируют жителей поврежденных домов", — добавил он.

По его словам, очевидцы сообщают о выбитых окнах в школе неподалеку, а также о раненых детях.

Напомним, в ОВА показали последствия российского удара по Сумах. Сейчас пострадавшим оказывают помощь.

Также 23 марта захватчики атаковали Сумскую область КАБами. В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина.