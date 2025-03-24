Обстріл Сум 24 березня — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У Сумах триває рятувальна операція після чергової російської атаки. Всі екстрені служби працюють на місці.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок, 24 березня.

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За словами Зеленського, станом на зараз відомо про майже 90 постраждалих, серед яких 17 дітей. Вибухи пошкодили школу та житлові будинки, однак завдяки своєчасним діям діти перебували в укритті.

"Вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців. Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни — це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати — саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека", — сказав Президент.

Що ще сказав Президент у зверненні

Глава держави повідомив про засідання Ставки, де розглянули питання підготовки військових, модернізації тренувань та психологічної підтримки. Генерал Олег Апостол доповів про нові методики підготовки.

"Також була доповідь щодо програми з контрактом 18–24, доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно — буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців", — додав український лідер.

Крім того, Зеленський розповів про наради щодо дипломатичної роботи. Відбулася зустріч української команди з американськими партнерами після переговорів США з представниками РФ. Зеленський наголосив, що Росія затягує війну, і для її примусу до миру потрібен тиск — санкції, міжнародна координація та підтримка України.

"Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків — спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною", — підсумував Президент.

Нагадаємо, 24 березня близько 14:00 ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми.

Також серія вибухів лунала у Дніпрі під час повітряної тривоги 24 березня.