Обстрел Сум 24 марта — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Сумах продолжается спасательная операция после очередной российской атаки. Все экстренные службы работают на месте.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в понедельник, 24 марта.

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По словам Зеленского, сейчас известно о почти 90 пострадавших, среди которых 17 детей. Взрывы повредили школу и жилые дома, однако благодаря своевременным действиям дети находились в укрытии.

"Благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто спасает жизни украинцев. Каждый такой день, все ночи с российскими ракетами и дронами против нашей страны, каждые сутки войны — это потери, это боль, это разрушения, которых Украина никогда не хотела. Войну принесли из России, и именно в Россию надо войну выталкивать — именно их надо заставлять к миру, именно на них надо давить, чтобы была безопасность", — сказал Президент.

Что еще сказал Президент в обращении

Глава государства сообщил о заседании Ставки, где рассмотрели вопросы подготовки военных, модернизации тренировок и психологической поддержки. Генерал Олег Апостол доложил о новых методиках подготовки.

"Также был доклад по программе с контрактом 18-24, докладывали о первых результатах программы. Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев", — добавил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский рассказал о совещаниях по дипломатической работе. Состоялась встреча украинской команды с американскими партнерами после переговоров США с представителями РФ. Зеленский отметил, что Россия затягивает войну, и для ее принуждения к миру нужно давление — санкции, международная координация и поддержка Украины.

"Мы готовим на эту неделю и предметную работу с нашими европейскими партнерами ради конкретных шагов по безопасности — совместных шагов по безопасности. Значительная часть Европы готова к конкретной работе по безопасности, и это очень хорошо. Я благодарю всех, кто с Украиной", — подытожил Президент.

Напомним, 24 марта около 14:00 враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы.

Также серия взрывов раздавалась в Днепре во время воздушной тревоги 24 марта.