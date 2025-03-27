Атака дронів на Дніпро 26 березня — які наслідки

Наслідки дронової атаки по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок масованої атаки ворожих дронів-камікадзе по Дніпру, місто зазнало серйозних руйнувань. Всі пожежі, які спалахнули після обстрілу, рятувальникам вдалося оперативно загасити.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Понівечені вікна у будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок атаки постраждали троє мирних жителів: 48-річний чоловік та дві жінки віком 75 і 78 років. Медики надали всім необхідну допомогу без госпіталізації – на місці події.

Згоріле авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

Руйнувань зазнали підприємства, а також освітній і культурний заклади. Пошкоджено понад десять багатоповерхівок, а також близько 60 легкових автомобілів отримали ушкодження, кілька згоріли повністю. Також постраждали дві вантажівки.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

У місті тривають відновлювальні роботи. На місці працюють комунальники, рятувальники та волонтери. Благодійні організації надають постраждалим будівельні матеріали.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріли по Нікополю 26 березня

Паралельно обстрілів зазнала і Нікопольщина – ворог атакував райцентр, а також Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади з артилерії та дронів-камікадзе. Поранення отримала 30-річна жінка, її лікують амбулаторно. У регіоні пошкоджено багатоквартирне та приватне житло, об’єкти інфраструктури, автозаправна станція й автомобілі.

Скільки дронів вдалося збити над Дніпропетровською областю

Попри інтенсивність атак, силам протиповітряної оборони вдалося збити шість ворожих безпілотників у межах області.

Нагадаємо, гучні вибухи у ніч проти 27 березня пролунали і в Черкасах.

У Харкові побільшало постраждалих внаслідок дронової атаки по місту.