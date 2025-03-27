Атака дронів на Дніпро 26 березня — які наслідки

Масована атака по Дніпру — є постраждалі й масштабні руйнування
Унаслідок масованої атаки ворожих дронів-камікадзе по Дніпру, місто зазнало серйозних руйнувань. Всі пожежі, які спалахнули після обстрілу, рятувальникам вдалося оперативно загасити.
Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки російської дронової атаки по Дніпру
Внаслідок атаки постраждали троє мирних жителів: 48-річний чоловік та дві жінки віком 75 і 78 років. Медики надали всім необхідну допомогу без госпіталізації – на місці події.
Руйнувань зазнали підприємства, а також освітній і культурний заклади. Пошкоджено понад десять багатоповерхівок, а також близько 60 легкових автомобілів отримали ушкодження, кілька згоріли повністю. Також постраждали дві вантажівки.
У місті тривають відновлювальні роботи. На місці працюють комунальники, рятувальники та волонтери. Благодійні організації надають постраждалим будівельні матеріали.
Обстріли по Нікополю 26 березня
Паралельно обстрілів зазнала і Нікопольщина – ворог атакував райцентр, а також Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади з артилерії та дронів-камікадзе. Поранення отримала 30-річна жінка, її лікують амбулаторно. У регіоні пошкоджено багатоквартирне та приватне житло, об’єкти інфраструктури, автозаправна станція й автомобілі.
Скільки дронів вдалося збити над Дніпропетровською областю
Попри інтенсивність атак, силам протиповітряної оборони вдалося збити шість ворожих безпілотників у межах області.
Нагадаємо, гучні вибухи у ніч проти 27 березня пролунали і в Черкасах.
У Харкові побільшало постраждалих внаслідок дронової атаки по місту.
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