Атака дронов на Днепр 26 марта — какие последствия

Последствия дроновой атаки по Днепру. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате массированной атаки вражеских дронов-камикадзе по Днепру, город подвергся серьезным разрушениям. Все пожары, которые вспыхнули после обстрела, спасателям удалось оперативно потушить.

Об этом председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия российской дроновой атаки по Днепру

Изуродованные окна в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате атаки пострадали трое мирных жителей: 48-летний мужчина и две женщины в возрасте 75 и 78 лет. Медики оказали всем необходимую помощь без госпитализации - на месте происшествия.

Сгоревшее авто, фото: Днепропетровская ОГА

Разрушениям подверглись предприятия, а также образовательное и культурное учреждения. Повреждены более десяти многоэтажек, а также около 60 легковых автомобилей получили повреждения, несколько сгорели полностью. Также пострадали два грузовика.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. фото: Днепропетровская ОГА

В городе продолжаются восстановительные работы. На месте работают коммунальщики, спасатели и волонтеры. Благотворительные организации предоставляют пострадавшим строительные материалы.

Выбитые окна в доме, фото: Днепропетровская ОГА

Обстрелы по Никополю 26 марта

Параллельно обстрелам подверглась и Никопольщина — враг атаковал райцентр, а также Покровскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранения получила 30-летняя женщина, ее лечат амбулаторно. В регионе повреждено многоквартирное и частное жилье, объекты инфраструктуры, автозаправочная станция и автомобили.

Сколько дронов удалось сбить над Днепропетровской областью

Несмотря на интенсивность атак, силам противовоздушной обороны удалось сбить шесть вражеских беспилотников в пределах области.

Напомним, громкие взрывы в ночь на 27 марта прогремели и в Черкассах.

В Харькове стало больше пострадавших в результате дроновой атаки по городу.