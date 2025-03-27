У Запоріжжі пролунали вибухи 27 березня — що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У четвер, 27 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Це пов'язано з атакою дронів на місто.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

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У Запоріжжі пролунали вибухи

Він повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав Федоров.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Також сьогодні вибухи лунали в Сумах. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.