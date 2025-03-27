У Запоріжжі пролунали вибухи 27 березня — що відомо

У Запоріжжі пролунали вибухи — місто атакують дрони
У четвер, 27 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Це пов'язано з атакою дронів на місто.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.
У Запоріжжі пролунали вибухи
Він повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав Федоров.
Де оголосили тривогу
Станом на 20:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, здійснили обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.
Також сьогодні вибухи лунали в Сумах. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
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