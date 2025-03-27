В Запорожье прогремели взрывы 20 марта — что известно

В Запорожье прогремели взрывы — город атакуют дроны
В четверг, 27 марта, в Запорожье прогремели взрывы. Это связано с атакой дронов на город.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
В Запорожье прогремели взрывы
Он сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров.
Где объявили тревогу
По состоянию на 20:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что сегодня, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.
Также сегодня взрывы раздавались в Сумах. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
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