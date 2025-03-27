В Запорожье прогремели взрывы 20 марта — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В четверг, 27 марта, в Запорожье прогремели взрывы. Это связано с атакой дронов на город.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

В Запорожье прогремели взрывы

Он сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 27 марта, совершили обстрел Херсона. Известно о двух погибших и четырех раненых.

Также сегодня взрывы раздавались в Сумах. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.