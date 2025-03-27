В ОП розкрили деталі переговорів з РФ щодо припинення обстрілів

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров

Росіяни на переговорах зі США в Ер-Ріяді відмовились обговорювати припинення атак на цивільну інфраструктуру. При цьому вони послались на відсутність мандата.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Укрінформу".

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Він підкреслив, що Україна вимагала введення заборони на удари по цивільних об'єктах. Однак російська делегація в Ер-Ріяді заявила, що не може обговорювати припинення атак на цивільну інфраструктуру, оскільки не має для цього мандата.

"Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру — про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандата для обговорення цього питання", — сказав він.

За словами Жовкви, росіяни по-своєму інтерпретують енергетичне перемир'я. РФ представила свій неузгоджений список об'єктів енергетичної інфраструктури, які, за їхніми словами, не мають бути піддані ударам.

"Щодо енергетичної інфраструктури, росіяни вивісили свій список, своє розуміння об'єктів, яке є набагато меншим і вужчим, ніж наше. Американська сторона не погоджувала цей список, тому що, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", — заявив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, у Білому домі повідомили підсумки зустрічі представників Сполучених Штатів Америки та України у Саудівській Аравії.

В Ер-Ріяді відбулися технічні консультації між Україною та США, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених та депортованих у РФ дітей.