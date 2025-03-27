В ОП раскрыли детали переговоров с РФ о прекращении обстрелов

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

Россияне на переговорах с США в Эр-Рияде отказались обсуждать прекращение атак на гражданскую инфраструктуру. При этом они сослались на отсутствие мандата.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Укринформу".

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Он подчеркнул, что Украина требовала введения запрета на удары по гражданским объектам. Однако российская делегация в Эр-Рияде заявила, что не может обсуждать прекращение атак на гражданскую инфраструктуру, поскольку не имеет для этого мандата.

"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре — о жилых домах, школах, детских садах и так далее. Что сделала Россия: в течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения этого вопроса", — сказал он.

По словам Жовквы, россияне по-своему интерпретируют энергетическое перемирие. РФ представила свой несогласованный список объектов энергетической инфраструктуры, которые, по их словам, не должны быть подвергнуты ударам.

"По энергетической инфраструктуре, россияне вывесили свой список, свое понимание объектов, которое намного меньше и уже, чем наше. Американская сторона не согласовывала этот список, потому что, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, оно вышло только на русском языке. Его нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", — заявил заместитель руководителя ОП.

Напомним, в Белом доме сообщили итоги встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде состоялись технические консультации между Украиной и США, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и депортированных в РФ детей.