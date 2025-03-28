Россия снова бьет по энергетике — реакция советника Зеленского

Последствия российской атаки по Днепру. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Советник Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин резко прокомментировал недавние действия Кремля, в частности обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, если российский президент Владимир Путин действительно ищет способы приблизить прекращение войны, ему стоит начать с себя.

Об этом Дмитрий Литвин сообщил в соцсети X.

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"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно сотрудничать, чтобы серьезно продвинуться в направлении прекращения этой войны, возможно, ему стоит просто глотнуть таблеток, чтобы запустить мозговую активность — если такие таблетки еще имеют на него какое-то влияние", — заявил представитель Офиса Президента.

Заявление Дмитрия Литвина. Фото: скриншот

Он отметил, что только за последние сутки Россия нанесла по меньшей мере два удара, которые нанесли ущерб украинской энергетической инфраструктуре. При этом полная картина последствий еще уточняется, поскольку экстренные службы продолжают работу.

Советник подчеркнул, что вопрос защиты украинской энергетики от подобных атак — это также ответственность международных партнеров Украины. По его словам, превентивные меры для недопущения новых ударов должны стать приоритетом в сотрудничестве с союзниками.

Напомним, в четверг, 27 марта, Россия нанесла удар по Полтавщине и Харьковщине, также налет дронов зафиксировали в Запорожской области.

Также в Офисе Президента Украины прокомментировали детали переговоров с Россией о прекращении атак по гражданской инфраструктуре.