В НАБУ відповіли, чи виїхав з України міністр Олексій Чернишов

В НАБУ відповіли, чи виїхав з України міністр Олексій Чернишов

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:52
Чернишов перебуває в Україні та виконує обов’язки слідства — НАБУ
Ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Фото: УНІАН

У Києві відбулася міжнародна конференція "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", де керівник НАБУ Семен Кривонос торкнувся однієї з найгучніших справ останніх місяців. Йдеться про підозри щодо колишнього віцепрем’єр-міністра та нинішнього урядовця Олексія Чернишова.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Кривонос відповів, чи виїхав з України Олексій Чернишов

За словами Кривоноса, на посадовця покладено процесуальні обов’язки — він зобов’язаний з’являтися на виклики слідчих та не має права залишати територію України без відповідного дозволу. При цьому рішення про застосування електронного браслета до нього не ухвалювалося.

"За моєю інформацією, він перебуває в Україні. На рахунок втечі відповідної інформації у рамках досудового розслідування немає. Він не ухиляється від слідства", — заявив Кривонос.

Нагадаємо, слідчі вважають, що Олексій Чернишов зловживав службовим становищем і отримував хабарі в особливо великих розмірах. За версією обвинувачення, він сприяв забудовнику та за це отримував неправомірну вигоду.

На початку серпня апеляційна палата ВАКС залишила Олексію Чернишову запобіжний захід на суму 120 млн гривень.

Також у серпні ВАКС заарештував кошти Олексія Чернишова та його дружини.

Додамо, що Семен Кривонос висловився, чи працює НАБУ виключно над гучними справами топпосадовців.

Олексій Чернишов НАБУ підозра слідство Семен Кривонос
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
