НАБУ працює незалежно від політичних уподобань - Семен Кривонос

Голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що відомство не робить винятків у своїй роботі та не орієнтується на політичні сили чи персоналії. За його словами, слідство ведеться як щодо високопосадовців, так і щодо представників опозиції чи місцевого самоврядування.

Про це він повідомив під час міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", присвяченої десятиріччю становлення антикорупційної інфраструктури в Україні у середу, 1 жовтня.

НАБУ працює незалежно від політичних уподобань

Кривонос наголосив, що не може коментувати конкретні справи НАБУ чи проводити публічні паралелі з подіями в політичному житті країни, оскільки це може бути трактовано як упереджена позиція. Він підкреслив важливість залишатися нейтральним і не втягувати відомство у політичні дискусії.

"Антикорупційна система діє не лише стосовно представників влади, а й щодо тих, хто позиціонує себе як опозиція чи представляє різні політичні табори. Ми бачимо перетин інтересів, і саме тому важливо, аби бюро залишалося незалежним", — зазначив Кривонос.

Він також додав, що утримується від політичних оцінок, адже це не входить до його повноважень і прямо передбачено законом.

Нагадаємо, що Семен Кривонос прокоментував спроби уряду знизити інтенсивність антикорупційних заходів. За його словами, подібні дії свідчать про результативність роботи відомства та небажання окремих сил миритися з його активністю.

А очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський зазначив, що взаємодія з антикорупційними структурами проходила не без труднощів. Водночас він підкреслив, що нині сторонам вдалося виробити єдине бачення та узгодити ключові напрями подальшої роботи.