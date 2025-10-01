НАБУ работает независимо от политических предпочтений - Семен Кривонос

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Фото: parlament.ua

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что ведомство не делает исключений в своей работе и не ориентируется на политические силы или персоналии. По его словам, следствие ведется как в отношении чиновников, так и в отношении представителей оппозиции или местного самоуправления.

Об этом он сообщил во время международной конференции "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", посвященной десятилетию становления антикоррупционной инфраструктуры в Украине в среду, 1 октября.

НАБУ работает независимо от политических предпочтений

Кривонос отметил, что не может комментировать конкретные дела НАБУ или проводить публичные параллели с событиями в политической жизни страны, поскольку это может быть трактовано как предвзятая позиция. Он подчеркнул важность оставаться нейтральным и не втягивать ведомство в политические дискуссии.

"Антикоррупционная система действует не только в отношении представителей власти, но и в отношении тех, кто позиционирует себя как оппозиция или представляет различные политические лагеря. Мы видим пересечение интересов, и именно поэтому важно, чтобы бюро оставалось независимым", — отметил Кривонос.

Он также добавил, что воздерживается от политических оценок, ведь это не входит в его полномочия и прямо предусмотрено законом.

Напомним, что Семен Кривонос прокомментировал попытки правительства снизить интенсивность антикоррупционных мероприятий. По его словам, подобные действия свидетельствуют о результативности работы ведомства и нежелании отдельных сил мириться с его активностью.

А глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский отметил, что взаимодействие с антикоррупционными структурами проходило не без трудностей. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас сторонам удалось выработать единое видение и согласовать ключевые направления дальнейшей работы.