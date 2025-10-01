Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не только топ-чиновники — в НАБУ объяснили, чьи дела расследуют

Не только топ-чиновники — в НАБУ объяснили, чьи дела расследуют

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:43
НАБУ работает независимо от политических предпочтений - Семен Кривонос
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Фото: parlament.ua

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что ведомство не делает исключений в своей работе и не ориентируется на политические силы или персоналии. По его словам, следствие ведется как в отношении чиновников, так и в отношении представителей оппозиции или местного самоуправления.

Об этом он сообщил во время международной конференции "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", посвященной десятилетию становления антикоррупционной инфраструктуры в Украине в среду, 1 октября.

Реклама
Читайте также:

НАБУ работает независимо от политических предпочтений

Кривонос отметил, что не может комментировать конкретные дела НАБУ или проводить публичные параллели с событиями в политической жизни страны, поскольку это может быть трактовано как предвзятая позиция. Он подчеркнул важность оставаться нейтральным и не втягивать ведомство в политические дискуссии.

"Антикоррупционная система действует не только в отношении представителей власти, но и в отношении тех, кто позиционирует себя как оппозиция или представляет различные политические лагеря. Мы видим пересечение интересов, и именно поэтому важно, чтобы бюро оставалось независимым", — отметил Кривонос.

Он также добавил, что воздерживается от политических оценок, ведь это не входит в его полномочия и прямо предусмотрено законом.

Напомним, что Семен Кривонос прокомментировал попытки правительства снизить интенсивность антикоррупционных мероприятий. По его словам, подобные действия свидетельствуют о результативности работы ведомства и нежелании отдельных сил мириться с его активностью.

А глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский отметил, что взаимодействие с антикоррупционными структурами проходило не без трудностей. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас сторонам удалось выработать единое видение и согласовать ключевые направления дальнейшей работы.

НАБУ Украина нардепы политики Семен Кривонос
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации