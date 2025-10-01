Видео
Кривонос назвал признак хорошей работы антикоррупционных органов

Кривонос назвал признак хорошей работы антикоррупционных органов

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 19:40
Семен Кривонос высказался о признаках эффективности работы НАБУ
Семен Кривонос. Фото: НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос высказался о попытках правительства ослабить борьбу с коррупцией. Он отметил, что такое давление является признаком эффективной работы учреждений.

Об этом Семен Кривонос заявил во время международной конференции "Движение сквозь сопротивление. Как работает антикоррупционная система", посвященной десятилетию становления антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

По словам главы бюро, антикоррупционные органы постоянно сталкиваются с давлением со стороны топ-чиновников.

"Когда антикоррупционные органы эффективно выполняют свою работу, они будут постоянно сталкиваться с определенным сопротивлением, вызовами и давлением. Это признак эффективности и независимости", — отметил Кривонос.

В частности, это проявляется в ряде законопроектов, которые регистрируются в Верховной Раде. Некоторые из них имеют целью ослабить работу бюро и помочь высшим чиновникам избежать наказания.

"Мы постоянно отслеживаем любые попытки вмешаться в уголовный процесс, которые могли бы ослабить борьбу с топ-коррупцией. И такие законопроекты действительно появлялись, мы давали на них свой отзыв и предупреждали народных избранников о том, что недопустимо. Это один из законопроектов относительно потенциального освобождения ответственности из-за вовлеченности в контрразведывательную деятельность. Он содержит определенные риски, потому что там огромная дискреция — то есть любое лицо, в соответствии с предложенными нормами можно отнести к такому лицу, которое якобы было привлечено к контрразведывательной работе, и тем самым освободить его от ответственности. Но сейчас, к счастью, никаких таких законодательных инициатив не принято", — рассказал он.

Напомним, ранее глава САП Александр Клименко раскрыл подробности расследования дел высокопоставленных чиновников.

А также мы писали, что глава БЭБ оценил уровень взаимодействия между антикоррупционными ведомствами в Украине.

Верховная Рада НАБУ коррупция чиновники Семен Кривонос
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
