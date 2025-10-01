Керівник САП розповів деталі про справи топчиновників

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко. Фото: САП/Facebook

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко розповів подробиці щодо розслідування справ високопосадовців. Він зазначив, що українців цікавлять результати щодо розслідування справ саме чиновників — депутатів, міністрів тощо.

Про це очільник САП Олександр Клименко заявив під час міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", присвяченої десятиріччю становлення антикорупційної інфраструктури в Україні.

Керівник САП про справи чиновників

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив, що українське суспільство цікавлять справи саме щодо топпосадовців — міністрів, депутатів. Натомість українці не надто цікавляться розслідуваннями щодо справ керівників низької ланки.

"Об'єктивно, нікому з суспільства не цікаво про те, що там десь був якийсь вирок. Що засудили суддю з якогось там району, з якоїсь там області. Або засудили керівника хлібної бази. Цікавлять міністри, депутати", — сказав очільник САП.

Водночас він зазначив, що по таких справах рішень дуже мало. І саме суд несе відповідальність за строки під час судового розгляду.

"І по таких справах рішень дуже мало, якщо ми візьмемо навіть хабарі по чинних народних депутатах, яких було чимало. Це найпростіша категорія справ, одноепізодний хабар. Деякі справи направилися до повномасштабного вторгнення РФ, а результатів ми там не маємо. В чому проблема, в чому причина — незрозуміло.

Але відповідальність за це все, за строки під час судового розгляду несе саме суд. На досудовому розслідуванні це відповідальність прокурора", — пояснив Клименко.

Зокрема, він назвав два шляхи виходу із цієї ситуації.

Перший шлях — абсолютно радикальний, на який може не погодитися Верховна Рада України.

"Тут два шляхи виходу з цієї ситуації. Один абсолютно радикальний, на який, скоріше за все, Верховна Рада ніколи не піде. Це про те, щоб перебіг строків давності зупинявся після направлення обвинувального акту до суду. В багатьох країнах така практика є.

Якщо підняти статистику, хто захоче, по всіх судах, то більшість справ по чиновниках, які вчиняли злочини 15 років тому, вони просто закриваються на підготовчому судовому засіданні. І ви ніколи там не побачите ніяких вироків. І в принципі, ви їхніх прізвищ вже не пам'ятаєте", — розповів керівник САП.

Другий шлях — введення дисциплінарної відповідальності для суду.

"Або інший шлях — це введення прямої дисциплінарної відповідальності саме суду, конкретного судді за закриття справи по строках давності. Щоб розбиратися, чому ж все-таки за 6 років не було розглянуто якусь справу", — зазначив Клименко.

Водночас він наголосив, що зараз відбувається так, що досить проста справа може слухатися у суді 6 років.

"Зараз ми бачимо ситуацію, коли справа слухається у суді 6 років, досить нескладна. І вже коли підходить закінчення строків давності по цій справі, то чомусь колегія суддів героїчно призначає по 4 засідання на тиждень, — пояснив очільник САП.

Клименко вважає, що пропозиції щодо шляхів вирішення цієї проблеми мають йти саме від суддів. Вони мають показати своє бачення щодо вирішення цієї ситуації.

"Це проблема. І пропозиції щодо шляхів вирішення цієї проблеми мають йти саме від суду, від суддів. Це моє бачення цієї ситуації. І дійсно це є проблемою, тому що одноепізодні результати справи по хабарях стосовно чинних народних депутатів чомусь не розглядаються. Чому не розглядаються, не зрозуміло, — сказав керівник САП.

Очільник САП про боротьбу з корупцією

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко розповів про ситуацію щодо боротьби з топкорупцією.

"Стосовно тиску. Я думаю, що проблематика в нашій країні — це те, що у влади є політична воля на боротьбу з корупцією на побутовому рівні.

І там рівень, і саме дотик суспільства з корупцією зменшується. І цей процес постійний. Але немає запиту і немає політичної волі від найвищої політичної частини нашої влади на боротьбу з топкорупцією в країні", — зазначив очільник САП.

Крім того, він обурився тим, що жодного разу не було ініціативи від уряду щодо запровадження механізмів для боротьби з топкорупцією.

"Чому будь-які законодавчі зміни стосовно посилення роботи або запровадження механізмів на боротьбу з топкорупцією, вони можуть бути прийняті лише під певними ультиматумами з боку міжнародних партнерів або за якісь там транші, кошти тощо.

Жодного разу не було якоїсь ініціативної пропозиції ні від парламенту, ні від уряду, ні від президента стосовно того, що давайте зробимо такий механізм, це нам допоможе боротися з топкорупцією в країні. Таких не було", — заявив Клименко.

А також додав, що зазвичай ініціатива щодо механізмів для боротьби з топкорупцією йде від громадських організацій, антикорупційних органів або від міжнародних партнерів.

