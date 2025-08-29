Керівництво НАБУ і САП провело зустрічі в Берліні — що відомо

Керівники НАБУ і САП на зустрічі в Берліні. Фото: t.me/nab_ukraine

Керівництво Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснило робочий візит у Берлін. Там Олександр Клименко та Семен Кривонос провели декілька зустрічей.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у пʼятницю, 29 серпня.

Робочий візит керівництва НАБУ і САП до Берліну

Керівництво антикорупційних органів зустрілося з:

держсекретарем МЗС Німеччини д-ром Бернхардом Кочем;

спеціальною уповноваженою та колишнім Послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен;

державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Нільсом Анненом;

очільником Комітету у справах ЄС Бундестагу Антоном Гофройтером.

Зустріч у Берліні. Фото: НАБУ

Керівники НАБУ і САП на зустрічі в Берліні. Фото: НАБУ

Сторони обговорили кроки для поглиблення партнерства, посилення верховенства права, незалежності та інституційної спроможності НАБУ та САП. Крім того, вони говорили про розширення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією та підтримки незворотності євроінтеграційних реформ України.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався правом доступу до матеріалів НАБУ та САП, коли діяв закон про обмеження незалежності органів.

Раніше Семен Кривонос розповів про план, якщо знову зʼявиться загроза ліквідації незалежності.