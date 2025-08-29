Керівництво НАБУ і САП провело зустрічі в Берліні — що відомо

Керівництво НАБУ і САП здійснило візит до Берліну — яка мета
Керівництво Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснило робочий візит у Берлін. Там Олександр Клименко та Семен Кривонос провели декілька зустрічей.
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у пʼятницю, 29 серпня.
Робочий візит керівництва НАБУ і САП до Берліну
Керівництво антикорупційних органів зустрілося з:
- держсекретарем МЗС Німеччини д-ром Бернхардом Кочем;
- спеціальною уповноваженою та колишнім Послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен;
- державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Нільсом Анненом;
- очільником Комітету у справах ЄС Бундестагу Антоном Гофройтером.
Сторони обговорили кроки для поглиблення партнерства, посилення верховенства права, незалежності та інституційної спроможності НАБУ та САП. Крім того, вони говорили про розширення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією та підтримки незворотності євроінтеграційних реформ України.
Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався правом доступу до матеріалів НАБУ та САП, коли діяв закон про обмеження незалежності органів.
Раніше Семен Кривонос розповів про план, якщо знову зʼявиться загроза ліквідації незалежності.
