Україна
Руководство НАБУ и САП осуществило визит в Берлин — какая цель

Руководство НАБУ и САП осуществило визит в Берлин — какая цель

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:56
Руководство НАБУ и САП провело встречи в Берлине — что известно
Руководители НАБУ и САП на встрече в Берлине. Фото: t.me/nab_ukraine

Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществило рабочий визит в Берлин. Там Александр Клименко и Семен Кривонос провели несколько встреч.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Рабочий визит руководства НАБУ и САП в Берлин

Руководство антикоррупционных органов встретилось с:

  • госсекретарем МИД Германии д-ром Бернхардом Кочем;
  • специальным уполномоченным и бывшим Послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен;
  • государственным секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Нильсом Анненом;
  • главой Комитета по делам ЕС Бундестага Антоном Гофройтером.
Зустріч керівників НАБУ і САП у Берліні
Встреча в Берлине. Фото: НАБУ
Керівництво НАБУ і САП у Берліні
Руководители НАБУ и САП на встрече в Берлине. Фото: НАБУ

Стороны обсудили шаги для углубления партнерства, усиления верховенства права, независимости и институциональной способности НАБУ и САП. Кроме того, они говорили о расширении международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и поддержке необратимости евроинтеграционных реформ Украины.

null
Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, генеральный прокурор Руслан Кравченко не воспользовался правом доступа к материалам НАБУ и САП, когда действовал закон об ограничении независимости органов.

Ранее Семен Кривонос рассказал о плане, если снова появится угроза ликвидации независимости.

НАБУ САП Украина Берлин встреча
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
