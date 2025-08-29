Руководство НАБУ и САП провело встречи в Берлине — что известно

Руководители НАБУ и САП на встрече в Берлине. Фото: t.me/nab_ukraine

Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществило рабочий визит в Берлин. Там Александр Клименко и Семен Кривонос провели несколько встреч.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в пятницу, 29 августа.

Рабочий визит руководства НАБУ и САП в Берлин

Руководство антикоррупционных органов встретилось с:

госсекретарем МИД Германии д-ром Бернхардом Кочем;

специальным уполномоченным и бывшим Послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен;

государственным секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Нильсом Анненом;

главой Комитета по делам ЕС Бундестага Антоном Гофройтером.

Встреча в Берлине. Фото: НАБУ

Руководители НАБУ и САП на встрече в Берлине. Фото: НАБУ

Стороны обсудили шаги для углубления партнерства, усиления верховенства права, независимости и институциональной способности НАБУ и САП. Кроме того, они говорили о расширении международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и поддержке необратимости евроинтеграционных реформ Украины.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, генеральный прокурор Руслан Кравченко не воспользовался правом доступа к материалам НАБУ и САП, когда действовал закон об ограничении независимости органов.

Ранее Семен Кривонос рассказал о плане, если снова появится угроза ликвидации независимости.