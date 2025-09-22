Розкрадання в Укрзалізниці на 15 млн грн — САП розкрила схему

Молоток судді. Фото: Freepik

Прокуратура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголосила про завершення досудового розслідування у справі щодо чотирьох осіб, підозрюваних у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн. За даними слідства, ці кошти були незаконно отримані під час публічних закупівель фарби та лінолеуму для потреб компанії.

Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram у понеділок, 22 вересня.

Пост САП. Фото: скриншот

Деталі справи

Серед підозрюваних — особа, яку слідство вважає організатором злочину, два представники підприємств-постачальників та колишній заступник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, у 2022 році організатор злочину разом з підконтрольними службовими особами філії забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму заздалегідь визначеним компаніям. Якщо в конкурсі брала участь непідконтрольна фірма або її пропозиція була нижчою за ринкову, тендер скасовувався. Після цього з переможцями укладались договори на постачання продукції за значно завищеними цінами.

Злочинна схема діяла з вересня 2022 до квітня 2023 року, завдавши "Укрзалізниці" збитків на суму понад 15 млн грн, які підозрювані привласнили та розпорядились на власний розсуд.

Крім того, у лютому-квітні 2023 року ті ж особи намагались повторно заволодіти коштами на закупівлі фарби, але їхні дії були припинені в рамках розслідування НАБУ та САП.

