Хищения в Укрзализныце на 15 млн грн — САП раскрыла схему

Молоток судьи. Фото: Freepik

Прокуратура Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) объявила о завершении досудебного расследования по делу в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн. По данным следствия, эти средства были незаконно получены во время публичных закупок краски и линолеума для нужд компании.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram в понедельник, 22 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пост САП. Фото: скриншот

Детали дела

Среди подозреваемых — лицо, которое следствие считает организатором преступления, два представителя предприятий-поставщиков и бывший заместитель филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

По данным следствия, в 2022 году организатор преступления вместе с подконтрольными должностными лицами филиала обеспечил победу в тендерах на закупку краски и линолеума заранее определенным компаниям. Если в конкурсе участвовала неподконтрольная фирма или ее предложение было ниже рыночного, тендер отменялся. После этого с победителями заключались договоры на поставку продукции по значительно завышенным ценам.

Преступная схема действовала с сентября 2022 по апрель 2023 года, нанеся "Укрзализныце" ущерб на сумму более 15 млн грн, которые подозреваемые присвоили и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в феврале-апреле 2023 года те же лица пытались повторно завладеть средствами на закупки краски, но их действия были прекращены в рамках расследования НАБУ и САП.

Напомним, что руководителю частного предприятия, которое специализировалось на строительстве модульных домов в Киевской области, сообщено о подозрении в присвоении средств благотворительного фонда. По данным прокуратуры, директор незаконно завладел деньгами организации, нарушив законодательство о защите финансовых ресурсов неприбыльных учреждений.

Кроме того, бывшему руководителю государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области сообщено о подозрении. Как установило следствие, он способствовал частной компании в незаконном получении древесины без осуществления предоплаты, что привело к многомиллионным убыткам для государства.