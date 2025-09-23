Відео
Головна Новини дня САП просить конфіскувати активи головного митника — деталі

САП просить конфіскувати активи головного митника — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:58
Нерухомість очільника Держмитслужби арештували — майно хочуть конфіскувати
Головний митник України Сергій Звягінцев. Фото: Держмитслужба

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується чинний головний митник. Їхня вартість становить близько 3,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП 23 вересня.

Які активи посадовця хочуть конфіскувати

Як відомо, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України.  

Йдеться про житловий будинок, площа якого 236,8 кв. м, та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Правоохоронці дізналися, що ця нерухомість оформлена на близького родича дружини, але її власником та розпорядником по факту був посадовець та його родина. 

В результаті Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи.

Зазначимо, що в САП не розкрили імені посадовця, проте УП повідомляє, що йдеться про Сергія Звягінцева, який зараз виконує обов’язки очільника митниці.

Нагадаємо, нещодавно в ексголови Дарницької РГА  Ярослава Лагути знайшли елітну нерухомість. Її загальна вартість становить майже 7,18 мільйона гривень.

Також ми писали, що НАБУ оголосило про підозру генералу Іллі Вітюку. Його підозрюють у незаконному збагачені, адже у 2023 році у нього з'явилась квартира, яка коштує понад 20 млн грн.

