Главная Новости дня САП просит конфисковать активы главного таможенника — детали

САП просит конфисковать активы главного таможенника — детали

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:58
Недвижимость главы Гостаможслужбы арестовали — имущество хотят конфисковать
Главный таможенник Украины Сергей Звягинцев. Фото: Гостаможслужба

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует признать необоснованными активы, которыми пользуется действующий главный таможенник. Их стоимость составляет около 3,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП 23 сентября.

Какие активы чиновника хотят конфисковать

Как известно, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий глава Государственной таможенной службы Украины.

Речь идет о жилом доме, площадь которого 236,8 кв. м, и земельном участке под Киевом, на котором он расположен. Правоохранители узнали, что эта недвижимость оформлена на близкого родственника жены, но ее владельцем и распорядителем по факту был чиновник и его семья.

В результате Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы.

Отметим, что в САП не раскрыли имени чиновника, однако УП сообщает, что речь идет о Сергее Звягинцеве, который сейчас исполняет обязанности главы таможни.

Напомним, недавно у экс-главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты нашли элитную недвижимость. Ее общая стоимость составляет почти 7,18 миллиона гривен.

Также мы писали, что НАБУ объявило о подозрении генералу Илье Витюку. Его подозревают в незаконном обогащении, ведь в 2023 году у него появилась квартира, которая стоит более 20 млн грн.

