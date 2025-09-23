Недвижимость главы Гостаможслужбы арестовали — имущество хотят конфисковать

Главный таможенник Украины Сергей Звягинцев. Фото: Гостаможслужба

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует признать необоснованными активы, которыми пользуется действующий главный таможенник. Их стоимость составляет около 3,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП 23 сентября.

Какие активы чиновника хотят конфисковать

Как известно, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий глава Государственной таможенной службы Украины.

Речь идет о жилом доме, площадь которого 236,8 кв. м, и земельном участке под Киевом, на котором он расположен. Правоохранители узнали, что эта недвижимость оформлена на близкого родственника жены, но ее владельцем и распорядителем по факту был чиновник и его семья.

В результате Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы.

Отметим, что в САП не раскрыли имени чиновника, однако УП сообщает, что речь идет о Сергее Звягинцеве, который сейчас исполняет обязанности главы таможни.

