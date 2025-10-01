Руководитель САП рассказал детали о делах топ-чиновников

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко. Фото: САП/Facebook

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко рассказал подробности о расследовании дел чиновников. Он отметил, что украинцев интересуют результаты по расследованию дел именно чиновников — депутатов, министров.

Об этом глава САП Александр Клименко заявил во время международной конференции "Движение сквозь сопротивление. Как работает антикоррупционная система", посвященной десятилетию становления антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Реклама

Читайте также:

Руководитель САП о делах чиновников

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил, что украинское общество интересуют дела именно в отношении топ-чиновников — министров, депутатов. Украинцы не слишком интересуются расследованиями по делам руководителей низкого звена.

"Объективно, никому из общества не интересно о том, что там где-то был какой-то приговор. Что осудили судью из какого-то там района, из какой-то там области. Или осудили руководителя хлебной базы. Интересуют министры, депутаты", — сказал глава САП.

В то же время он отметил, что по таким делам решений очень мало. И именно суд несет ответственность за сроки во время судебного разбирательства.

"И по таким делам решений очень мало, если мы возьмем даже взятки по действующим народным депутатам, которых было немало. Это самая простая категория дел, одноэпизодная взятка. Некоторые дела направились к полномасштабному вторжению РФ, а результатов мы там не имеем. В чем проблема, в чем причина — непонятно.

Но ответственность за это все, за сроки во время судебного разбирательства несет именно суд. На досудебном расследовании это ответственность прокурора", — объяснил Клименко.

В частности, он назвал два пути выхода из этой ситуации.

Первый путь — абсолютно радикальный, на который может не согласиться Верховная Рада Украины.

"Здесь два пути выхода из этой ситуации. Один абсолютно радикальный, на который, скорее всего, Верховная Рада никогда не пойдет. Это о том, чтобы течение сроков давности останавливалось после направления обвинительного акта в суд. Во многих странах такая практика есть.

Если поднять статистику, кто захочет, по всем судам, то большинство дел по чиновникам, которые совершали преступления 15 лет назад, они просто закрываются на подготовительном судебном заседании. И вы никогда там не увидите никаких приговоров. И в принципе, вы их фамилий уже не помните", — рассказал руководитель САП.

Второй путь — введение дисциплинарной ответственности для суда.

"Или другой путь — это введение прямой дисциплинарной ответственности именно суда, конкретного судьи за закрытие дела по срокам давности. Чтобы разбираться, почему же все-таки за 6 лет не было рассмотрено какое-то дело", — отметил Клименко.

В то же время он сказал, что сейчас происходит так, что достаточно простое дело может слушаться в суде 6 лет.

"Сейчас мы видим ситуацию, когда дело слушается в суде 6 лет, достаточно несложное. И уже когда подходит окончание сроков давности по этому делу, то почему-то коллегия судей героически назначает по 4 заседания в неделю, — объяснил глава САП.

Клименко считает, что предложения относительно путей решения этой проблемы должны идти именно от судей. Они должны показать свое видение по решению этой ситуации.

"Это проблема. И предложения относительно путей решения этой проблемы должны идти именно от суда, от судей. Это мое видение этой ситуации. И действительно это является проблемой, потому что одноэпизодные результаты дела по взяткам в отношении действующих народных депутатов почему-то не рассматриваются. Почему не рассматриваются, не понятно, — сказал руководитель САП.

Глава САП о борьбе с коррупцией

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко рассказал о ситуации по борьбе с топ-коррупцией.

"Относительно давления. Я думаю, что проблематика в нашей стране — это то, что у власти есть политическая воля на борьбу с коррупцией на бытовом уровне.

И там уровень, и именно соприкосновение общества с коррупцией уменьшается. И этот процесс постоянный. Но нет запроса и нет политической воли от высшей политической части нашей власти на борьбу с топ-коррупцией в стране", — отметил глава САП.

Кроме того, он возмутился тем, что ни разу не было инициативы от правительства о введении механизмов для борьбы с топ-коррупцией.

"Почему любые законодательные изменения относительно усиления работы или внедрения механизмов на борьбу с топ-коррупцией, они могут быть приняты только под определенными ультиматумами со стороны международных партнеров или за какие-то там транши, средства и тому подобное.

Ни разу не было какого-то инициативного предложения ни от парламента, ни от правительства, ни от президента относительно того, что давайте сделаем такой механизм, это нам поможет бороться с топ-коррупцией в стране. Таких не было", — заявил Клименко.

А также добавил, что обычно инициатива относительно механизмов для борьбы с топ-коррупцией идет от общественных организаций, антикоррупционных органов или от международных партнеров.

Недавно стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует конфисковать активы, которыми пользуется действующий главный таможенник.

Ранее мы информировали, что САП объявила о завершении досудебного расследования по делу о завладении средствами "Укрзализныци".