Семен Кривонос висловився про ознаки ефективності роботи НАБУ

Голова Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос висловився про спроби уряду послабити боротьбу з корупцією. Він відзначив, що такий тиск є ознакою ефективної роботи установ.

Про це Семен Кривонос заявив під час міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", присвяченої десятиріччю становлення антикорупційної інфраструктури в Україні.

Голова НАБУ висловився про тиск на антикорупційні органи

За словами очільника бюро, антикорупційні органи постійно зіштовхуються із тиском з боку топчиновників.

"Коли антикорупційні органи ефективно виконують свою роботу, вони будуть постійно зіштовхуватися з певним супротивом, викликами та тиском. Це відзнака ефективності та незалежності", — відзначив Кривонос.

Зокрема, це проявляється у низці законопроєктів, які реєструються у Верховній Раді. Деяких з них мають на меті послабити роботу бюро та допомогти вищим чиновникам уникнути покарання.

"Ми постійно відстежуємо будь-які спроби втрутитися у кримінальний процес, які могли би послабити боротьбу з топкорупцією. І такі законопроєкти дійсно з'являлися, ми давали на них свій відгук та попереджали народних обранців про те, що неприпустимо. Це один із законопроєктів щодо потенційного звільнення відповідальності через залученість до контррозвідувальної діяльності. Він містить певні ризики, тому що там величезна дискреція — тобто будь-яку особу, відповідно до запропонованих норм можна віднести до такої особи, яка начебто була залучена до контррозвідувальної роботи, і тим самим звільнити її від відповідальності. Але зараз, на щастя, жодних таких законодавчих ініціатив не ухвалено", — розповів він.

