Головна Новини дня Голова БЕБ оцінив співпрацю між антикорупційними відомствами

Голова БЕБ оцінив співпрацю між антикорупційними відомствами

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:56
Олександр Цивінський розкрив причину напружених відносин із прокуратурою
Олександр Цивінський. Фото: Укрінформ

Голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський розповів про непрості етапи у співпраці між антикорупційними відомствами. Однак наразі сформовано спільні цілі та пріоритети.

Про це він заявив під час міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", присвяченої десятиріччю становлення антикорупційної інфраструктури в Україні, у середу, 1 жовтня.

Нині БЕБ і прокуратура мають спільні пріоритети

За його словами, певний час відносини між відомствами були напруженими, і замість досягнення спільних результатів значна частина зусиль витрачалася на доведення власних позицій.

"Був період, коли багато енергії йшло не на результат, а на пояснення правил і позицій. Але це вже позаду. З 2022–2023 років, після мого повернення з війни, робота почала будуватися зовсім по-іншому", — зазначив Цивінський.

Він підкреслив, що сьогодні проблеми у взаємодії фактично вирішені, а спільні пріоритети сформульовані чітко.

За словами голови БЕБ, саме через такі етапи й відбувається становлення ефективної співпраці: "Можливо, без труднощів не буває успіху. Неможливо досягнути результату, не пройшовши певні випробування".

Нагадаємо, що 6 серпня Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського новим керівником Бюро економічної безпеки. Перед цим кандидат пройшов конкурсні відбори, усі необхідні перевірки та поліграфічне тестування.

А до цього голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив позицію щодо того, який орган повинен відповідати за розслідування економічних злочинів в Україні. На його переконання, ці повноваження має зосередити у своїй компетенції саме Бюро економічної безпеки.

Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
