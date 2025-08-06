Олександр Цивінський очолив Бюро економічної безпеки

Директор БЕБ Олег Цивінський. Фото: кадр з відео

Кабінет Міністрів України сьогодні затвердив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Рішення було ухвалено після проведення конкурсу, проходження всіх передбачених перевірок, а також поліграфу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

Олександр Цивінський очолив БЕБ

"Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури", — зауважила прем'єр-міністерка України.

Свириденко висловила сподівання, що з новим керівником Бюро почне працювати ефективніше, зокрема у напрямі боротьби з тіньовими схемами та налагодження партнерських відносин із бізнесом.

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", — повідомила Свириденко.

Нагадаємо, кількома днями раніше у конкурсі на керівника БЕБ переміг детектив НАБУ Олександр Цивінський.

Згодом за інформацією джерел стало відомо, що призначення Олександра Цивінського на посаду відклали через сумніви серед високопосадовців уряду. Юлія Свириденко своєю чергою додала, що призначення вимагає дотримання процедур, встановлених законодавством.

Прем'єр-міністерка також додала, що Цивінський має пройти поліграф.