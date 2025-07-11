Рішення щодо затвердження голови БЕБ відкладено до серпня, — джерело Новини.LIVE

Олександр Цивінський. Фото: кадр з відео

Рішення щодо затвердження голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкладено до серпня. Уряд відмовився узгоджувати кандидата, аби уникнути ще масштабнішого скандалу.

Про це повідомило джерело Новини.LIVE у Верховній Раді.

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Кабмін може відмовити у прийнятті кандидатури очільника БЕБ через те, що СБУ підняла "чутливу" тему. Утім, її деталей співрозмовник не розкрив.

Уряд, за словами нашого джерела у ВРУ, відмовився узгоджувати кандидата, аби уникнути ще масштабнішого скандалу.

Нагадаємо, раніше Кабмін відмовився затверджувати директора БЕБ після вивчення матеріалів СБУ з питань нацбезпеки. До того комісія визначила переможцем конкурсу детектива НАБУ Олександра Цивінського.

Також ми писали, що у Кабінеті Міністрів України готуються масштабні кадрові зміни. Планується заміна одразу кількох ключових посадовців.