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Головна Новини дня У Верховній Раді розкрили плани щодо кадрових змін в уряді

У Верховній Раді розкрили плани щодо кадрових змін в уряді

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:39
У Верховній Раді розкрили плани щодо кадрових змін в уряді
Засідання парламенту. Ілюстративне фото: Верховна Рада

У Кабінеті Міністрів України готуються масштабні кадрові зміни. Планується заміна одразу кількох ключових посадовців.

Про це стало відомо Новини.LIVE з джерел у Верховній Раді.

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Зокрема, це буде стосуватися прем’єр-міністра, а також очільників Міністерства економіки та Міністерства фінансів.

За попередньою інформацією, міністра фінансів Сергія Марченка має змінити його перший заступник Денис Улютін.

У Міністерстві економіки також очікується зміна керівництва — замість Юлії Свириденко відомство очолить її заступник Олексій Соболев.

Чи торкнуться кадрові ротації інших міністерств — наразі невідомо. Офіційних коментарів щодо майбутніх призначень поки немає.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр і очільниця Міністерства економіки України Юлія Свириденко заявила журналістам, що наразі не отримувала офіційних пропозицій щодо призначення на посаду прем'єр-міністра. 

А також стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров може стати послом у США вже цього тижня.

Кабінет міністрів Верховна Рада Україна політики кадрові зміни
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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