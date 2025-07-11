У Верховній Раді розкрили плани щодо кадрових змін в уряді
У Кабінеті Міністрів України готуються масштабні кадрові зміни. Планується заміна одразу кількох ключових посадовців.
Про це стало відомо Новини.LIVE з джерел у Верховній Раді.
Що відомо про плани щодо кадрових змін у Кабміні
Зокрема, це буде стосуватися прем’єр-міністра, а також очільників Міністерства економіки та Міністерства фінансів.
За попередньою інформацією, міністра фінансів Сергія Марченка має змінити його перший заступник Денис Улютін.
У Міністерстві економіки також очікується зміна керівництва — замість Юлії Свириденко відомство очолить її заступник Олексій Соболев.
Чи торкнуться кадрові ротації інших міністерств — наразі невідомо. Офіційних коментарів щодо майбутніх призначень поки немає.
Нагадаємо, що перший віцепрем'єр і очільниця Міністерства економіки України Юлія Свириденко заявила журналістам, що наразі не отримувала офіційних пропозицій щодо призначення на посаду прем'єр-міністра.
А також стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров може стати послом у США вже цього тижня.
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