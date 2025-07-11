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Главная Новости дня В Верховной Раде раскрыли планы по кадровым изменениям в Кабмине

В Верховной Раде раскрыли планы по кадровым изменениям в Кабмине

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 19:39
В Верховной Раде раскрыли планы по кадровым изменениям в правительстве
Заседание парламента. Иллюстративное фото: Верховная Рада

В Кабинете Министров Украины готовятся масштабные кадровые изменения. Планируется замена сразу нескольких ключевых чиновников.

Об этом стало известно Новини.LIVE из источников в Верховной Раде.

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В частности, это будет касаться премьер-министра, а также руководителей Министерства экономики и Министерства финансов.

По предварительной информации, министра финансов Сергея Марченко должен сменить его первый заместитель Денис Улютин.

В Министерстве экономики также ожидается смена руководства — вместо Юлии Свириденко ведомство возглавит ее заместитель Алексей Соболев.

Коснутся ли кадровые ротации других министерств — пока неизвестно. Официальных комментариев относительно будущих назначений пока нет.

Напомним, что первый вице-премьер и глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила журналистам, что пока не получала официальных предложений о назначении на должность премьер-министра.

А также стало известно, что министр обороны Рустем Умеров может стать послом в США уже на этой неделе.

Кабинет министров Верховная Рада Украина политики кадровые изменения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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