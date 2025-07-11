Решение об утверждении главы БЭБ отложено до августа, - источник Новости.LIVE

Александр Цывинский. Фото: кадр из видео

Решение об утверждении главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) отложено до августа. Правительство отказалось согласовывать кандидата, чтобы избежать еще более масштабного скандала.

Об этом сообщил источник Новини.LIVE в Верховной Раде.

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Кабмин может отказать в принятии кандидатуры главы БЭБ из-за того, что СБУ подняла "чувствительную" тему. Впрочем, ее деталей собеседник не раскрыл.

Правительство, по словам нашего источника в ВРУ, отказалось согласовывать кандидата, чтобы избежать еще более масштабного скандала.

Напомним, ранее Кабмин отказался утверждать директора БЭБ после изучения материалов СБУ по вопросам нацбезопасности. До этого комиссия определила победителем конкурса детектива НАБУ Александра Цивинского.

Также мы писали, что в Кабинете Министров Украины готовятся масштабные кадровые изменения. Планируется замена сразу нескольких ключевых должностных лиц.