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Головна Новини дня Конкурс на посаду очільника БЕБ — відомо ім'я переможця

Конкурс на посаду очільника БЕБ — відомо ім'я переможця

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Дата публікації: 24 червня 2025 23:58
Олександр Цивінський переміг у конкурсі на керівника БЕБ
Олександр Цивінський. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Хто стане новим керівником БЕБ Що відомо про Цивінського

Детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський переміг у конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки. Відтепер уряд має 10 днів на офіційне призначення Цивінського очільником БЕБ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 24 червня, в Telegram. 

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Хто стане новим керівником БЕБ

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що члени конкурсної комісії, які обирали директора БЕБ, проголосували наступним чином: 

  • троє представників міжнародних організацій проголосували за Цивінського. 
  • троє представників уряду голосували за детектива НАБУ Михайла Буртового та Олега Борисенка.

За словами Железняк, Олександр Цивінський мав голоси від представників міжнародних організацій, тому саме він переміг у конкурсі згідно з законом про БЕБ. Тепер його кандидатуру має розглянути та затвердити уряд. Наступне засідання уряду планується у середу, 25 червня. 

Що відомо про Цивінського

Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області. 

Олександр Цивінський — керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. У своїй анкеті повідомляв, що не був членом політичних партій.

Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції. Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У НАБУ працює з 2015 року. 

Відомо, що Цивінський очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.

конкурс БЕБ
Скриншот повідомлення Железняка/Telegram

Раніше ми інформували, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило конкурс на посаду директора.

Нещодавно аналітики Бюро економічної безпеки України виявили випадки нецільового використання бюджетних коштів на державному підприємстві, що підпорядковується Міністерству охорони здоров’я.

НАБУ Бюро економічної безпеки конкурс БЕБ посада
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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