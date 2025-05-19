Закупівлі тату-машин і техніки Apple — як МОЗ втратило 262 мільйони гривень

Лікар. Фото ілюстративне: Pexels

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили випадки нецільового використання бюджетних коштів на державному підприємстві, що підпорядковується Міністерству охорони здоров’я. Зокрема, там купували техніку Apple, тату-машини та масажери.

Про це повідомила пресслужба БЕБ України у понеділок, 19 травня.

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Відомо, що установа відповідає за постачання закладів товарами медичного призначення, зокрема медвиробами, діагностичними засобами, паливно-мастильними матеріалами та іншими товарами.

Посадовці придбали понад 2,4 мільйона одиниць товарів широкого вжитку та косметологічного обладнання, які зовсім не пов’язані з медичною діяльністю. У БЕБ зазначили, що йдеться про:

татуювальні машини та картриджі до них;

косметику;

апарати для косметологічних процедур;

косметику;

телефони Apple.

Закуплені товари. Фото: БЕБ

Після закупівлі гаджетів підприємство деякий час зберігало їх на складах, а згодом продавало за значно заниженою ціною.

БЕБ встановило, що підприємство не надавало жодних послуг із використанням закупленого обладнання.

"Загалом закупівлі впродовж тривалого періоду проводилися у повʼязаних компаній, серед яких підприємства з ознаками фіктивності, які вже фігурували у кримінальних провадженнях. Одне з них раніше очолював колишній керівник згадуваного державного підприємства, що свідчить про можливе зловживання службовим становищем та корупційний ризик", — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що державі завдано збитків на суму понад 262 мільйони гривень.

Аналітики БЕБ повідомили про встановлені факти правопорушень Державну податкову службу України, Державну аудиторську службу України та Міністерство охорони здоров’я України. Вони рекомендували провести державний фінансовий аудит щодо встановлення залишків товарів на складах та вжиття відповідних рішень.

Нагадаємо, на Харківщині інженерці з технічного нагляду повідомили про підозру. Через порушення під час будівництва спортивного майданчика з бюджету було втрачено 250 тисяч гривень.

Раніше підозру оголосили посадовиці КП "Київміськсвітло" та постачальнику, внаслідок дій яких завдано збитків на 1,8 мільйона гривень.