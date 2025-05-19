Закупки тату-машин и техники Apple — как Минздрав потерял 262 миллиона гривен

Врач. Фото иллюстративное: Pexels

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины выявили случаи нецелевого использования бюджетных средств на государственном предприятии, которое подчиняется Министерству здравоохранения. В частности, там покупали технику Apple, тату-машины и массажеры.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ Украины в понедельник, 19 мая.

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Известно, что учреждение отвечает за снабжение учреждений товарами медицинского назначения, в частности медизделиями, диагностическими средствами, горюче-смазочными материалами и другими товарами.

Чиновники приобрели более 2,4 миллиона единиц товаров широкого потребления и косметологического оборудования, которые совсем не связаны с медицинской деятельностью. В БЭБ отметили, что речь идет о:

татуировочных машинах и картриджах к ним;

косметике;

аппаратах для косметологических процедур;

косметике;

телефонах Apple.

Закупленные товары. Фото: БЭБ

После закупки гаджетов предприятие некоторое время хранило их на складах, а затем продавало по значительно заниженной цене.

БЭБ установило, что предприятие не предоставляло никаких услуг с использованием закупленного оборудования.

"В целом закупки в течение длительного периода проводились у связанных компаний, среди которых предприятия с признаками фиктивности, которые уже фигурировали в уголовных производствах. Одно из них ранее возглавлял бывший руководитель упомянутого государственного предприятия, что свидетельствует о возможном злоупотреблении служебным положением и коррупционном риске", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что государству нанесен ущерб на сумму более 262 миллионов гривен.

Аналитики БЭБ сообщили об установленных фактах правонарушений Государственной налоговой службе Украины, Государственной аудиторской службе Украины и Министерству здравоохранения Украины. Они рекомендовали провести государственный финансовый аудит по установлению остатков товаров на складах и принятия соответствующих решений.

Напомним, на Харьковщине инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении. Из-за нарушений при строительстве спортивной площадки из бюджета было потеряно 250 тысяч гривен.

Ранее подозрение объявили должностному лицу КП "Киевгорсвет" и поставщику, в результате действий которых нанесен ущерб на 1,8 миллиона гривен.