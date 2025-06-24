Александр Цывинский победил в конкурсе на руководителя БЭБ

Александр Цывинский. Фото: кадр из видео

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и один из руководителей операции "Чистый город" Александр Цывинский победил в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности. Отныне у правительства есть 10 дней на официальное назначение Цывинского главой БЭБ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 24 июня, в Telegram.

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Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что члены конкурсной комиссии, которые выбирали директора БЭБ, проголосовали следующим образом:

трое представителей международных организаций проголосовали за Цывинского.

трое представителей правительства голосовали за детектива НАБУ Михаила Буртового и Олега Борисенко.

По словам Железняк, Александр Цывинский имел голоса от представителей международных организаций, поэтому именно он победил в конкурсе по закону о БЭБ. Теперь его кандидатуру должно рассмотреть и утвердить правительство. Следующее заседание правительства планируется в среду, 25 июня.

Что известно о Цывинском

Александр Цывинский имеет юридическое образование и длительный опыт в правоохранительных органах. Родом из Львовской области.

Александр Цывинский — руководитель третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ. В своей анкете сообщал, что не был членом политических партий.

Цывинский неоднократно публично подчеркивал свою проукраинскую позицию. Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РОВД ГУ МВД Украины. В НАБУ работает с 2015 года.

Известно, что Цывинский возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Другое громкое производство, которое курировал Цывинский, касалось преступной организации, связанной с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.

Скриншот сообщения Железняка/Telegram

Ранее мы информировали, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило конкурс на должность директора.

Недавно аналитики Бюро экономической безопасности Украины выявили случаи нецелевого использования бюджетных средств на государственном предприятии, которое подчиняется Министерству здравоохранения.