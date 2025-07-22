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Свириденко пояснила, чому уряд не призначив голову БЕБ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 18:33
Чому уряд не призначив голову БЕБ — Юлія Свириденко пояснила
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підтримала рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). За її словами, процедура відповідала чинному законодавству та нормативним актам.

Про це Юлія Свириденко заявила в інтерв'ю Bloomberg

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Чому уряд не призначив голову БЕБ

Як відомо, призначити нового керівника БЕБ до кінця липня вимагали МВФ та Європейська комісія. Однак уряд не проголосував за запропоновану кандидатуру.

"Кабмін діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від відбіркової комісії, проголосували колегіально і надіслали рішення назад до комісії", — пояснила Юлія Свириденко. 

Зазначимо, що 24 червня конкурсна комісія обрала екскерівника детективів НАБУ Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ. Відповідне рішення передали уряду, однак він не призначив Цивінського. Кабмін має сумніви щодо відповідності кандидата усім критеріям на посаду очільника БЕБ.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні. Вона вважає, що цю проблему часто перебільшують у самому суспільстві та серед окремих соціальних груп. 

Також прем'єрка пояснила, як працюватиме заборона на перевірку бізнесу. Такий мораторій дозволить підприємцям можливість вільно працювати та сприятиме відновленню економіки в умовах війни.

Кабінет міністрів Юлія Свириденко голосування уряд БЕБ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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