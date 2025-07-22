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Головна Новини дня Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні — що сказала

Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні — що сказала

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:27
Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні надмірно роздувається
Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Проблему корупції в Україні часто перебільшують у самому суспільстві та серед окремих соціальних груп. Водночас зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg у вівторок, 22 липня.

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Вона послалася на результати опитувань, які свідчать: хоча більшість українців вважають корупцію масовим явищем, значно менше з них мали реальний досвід зіткнення з нею.

"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", — сказала прем'єр-міністр.

Вона також виправдала рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду очільника Бюро економічної безпеки, попри вимоги МВФ та Європейської комісії, а також те, що кандидатура була схвалена конкурсною комісією.

За її словами, Кабінет міністрів "діяв у межах визначених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, ухвалили колегіальне рішення і передали його назад до комісії".

Нагадаємо, ми раніше писали, яке міністерство України ліквідували.

Ми також писали, коли в Україні не будуть перевіряти бізнес.

корупція Україна опитування Юлія Свириденко економіка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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