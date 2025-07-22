Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні надмірно роздувається

Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні — що сказала
Проблему корупції в Україні часто перебільшують у самому суспільстві та серед окремих соціальних груп. Водночас зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".
Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg у вівторок, 22 липня.
Свириденко про корупцію в Україні
Вона послалася на результати опитувань, які свідчать: хоча більшість українців вважають корупцію масовим явищем, значно менше з них мали реальний досвід зіткнення з нею.
"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", — сказала прем'єр-міністр.
Вона також виправдала рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду очільника Бюро економічної безпеки, попри вимоги МВФ та Європейської комісії, а також те, що кандидатура була схвалена конкурсною комісією.
За її словами, Кабінет міністрів "діяв у межах визначених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, ухвалили колегіальне рішення і передали його назад до комісії".
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