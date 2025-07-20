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Запровадження мораторію на перевірки бізнесу — коли чекати

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 20:05
Перевірки бізнесу — коли уряд підготує мораторій
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує мораторій на перевірки бізнесу. Його вже обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook 20 липня. 

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Свириденко зазначила, що уряд разом із силовими структурами та координації Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) готує рішення, яке "дасть бізнесу більше свободи". За її словами, планується річний мораторій на перевірки і це вже обговорено з Володимиром Зеленським.  

"Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", — додала прем'єрка.

Також вона розповіла, що уряд розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. За її словами, пріоритет — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

Також будуть обмежені перевірки податкової та митниці і посилиться контроль за законністю слідчих дій.

"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", — підкреслила Юлія Свириденко. 

Крім того, нова прем'єрка прозвітувала про перший тиждень на новій посаді і заявила, що оновлений уряд одразу "взяв високий темп". За словами Свириденко, вона вже провела перше засідання Кабміну, серію зустрічей із ключовими міністрами та сформувала перші пріоритети.

Окрім мораторію на перевірки бізнесу, наступного тижня також очікуються рішення щодо власного виробництва зброї. Зокрема, планується запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. А також запустять експериментальний проєкт "Проектуй і будуй". Зазначається, що він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру. 

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Скриншот допису Юлії Свириденко
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Скриншот допису Юлії Свириденко

Нагадаємо, Свириденко сказала, для кого точно не скасують перевірок бізнесу. За правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців.

Зазначимо, що Володимир Зеленський доручив уряду підготувати тривалий мораторій на перевірки бізнесу ще 27 червня 2025 року. На його думку, бізнес повинен реалізовувати ще більше ідей та зміцнювати економічний потенціал країни, але для цього "потрібні чіткі рамки для державного втручання". 

Юлія Свириденко бізнес уряд перевірки мораторій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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