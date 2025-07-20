Проверки бизнеса — когда правительство подготовит мораторий

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит мораторий на проверки бизнеса. Его уже обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Facebook 20 июля.

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Мораторий на проверки бизнеса в Украине

Свириденко отметила, что правительство вместе с силовыми структурами и координации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовит решение, которое "даст бизнесу больше свободы". По ее словам, планируется годовой мораторий на проверки и это уже обсуждено с Владимиром Зеленским.

"Этот вопрос уже обсужден с Президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", — добавила премьер.

Также она рассказала, что правительство начало аудит уголовных дел против бизнеса. По ее словам, приоритет — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня.

Также будут ограничены проверки налоговой и таможни и усилится контроль за законностью следственных действий.

"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Кроме того, новый премьер отчиталась о первой неделе на новой должности и заявила, что обновленное правительство сразу "взяло высокий темп". По словам Свириденко, она уже провела первое заседание Кабмина, серию встреч с ключевыми министрами и сформировала первые приоритеты.

Кроме моратория на проверки бизнеса, на следующей неделе также ожидаются решения по собственному производству оружия. В частности, планируется запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ. А также запустят экспериментальный проект "Проектуй і будуй". Отмечается, что он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру.

Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Напомним, Свириденко сказала, для кого точно не отменят проверок бизнеса. За правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.

Отметим, что Владимир Зеленский поручил правительству подготовить длительный мораторий на проверки бизнеса еще 27 июня 2025 года. По его мнению, бизнес должен реализовывать еще больше идей и укреплять экономический потенциал страны, но для этого "нужны четкие рамки для государственного вмешательства".