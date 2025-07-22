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Свириденко оценила ситуацию с коррупцией в Украине — что сказала

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:27
Свириденко заявила, что проблема коррупции в Украине чрезмерно раздувается
Юлия Свириденко. Фото: Facebook

Проблему коррупции в Украине часто преувеличивают в самом обществе и среди отдельных социальных групп. В то же время внешние наблюдатели "оценивают Украину по другим критериям".

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg во вторник, 22 июля.

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Она сослалась на результаты опросов, которые свидетельствуют: хотя большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением, значительно меньше из них имели реальный опыт столкновения с ней.

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"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и чрезмерно раздувается", — сказала премьер-министр.

Она также оправдала решение правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на требования МВФ и Европейской комиссии, а также то, что кандидатура была одобрена конкурсной комиссией.

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По ее словам, Кабинет министров "действовал в рамках определенных процедур: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, приняли коллегиальное решение и передали его обратно в комиссию".

Напомним, мы ранее писали, какое министерство Украины ликвидировали.

Мы также писали, когда в Украине не будут проверять бизнес.

коррупция Украина опрос Юлия Свириденко экономика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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