Свириденко заявила, что проблема коррупции в Украине чрезмерно раздувается

Свириденко оценила ситуацию с коррупцией в Украине — что сказала
Проблему коррупции в Украине часто преувеличивают в самом обществе и среди отдельных социальных групп. В то же время внешние наблюдатели "оценивают Украину по другим критериям".
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg во вторник, 22 июля.
Свириденко о коррупции в Украине
Она сослалась на результаты опросов, которые свидетельствуют: хотя большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением, значительно меньше из них имели реальный опыт столкновения с ней.
"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и чрезмерно раздувается", — сказала премьер-министр.
Она также оправдала решение правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на требования МВФ и Европейской комиссии, а также то, что кандидатура была одобрена конкурсной комиссией.
По ее словам, Кабинет министров "действовал в рамках определенных процедур: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, приняли коллегиальное решение и передали его обратно в комиссию".
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