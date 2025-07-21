В Україні відбулися зміни у міністерствах — рішення Кабміну

Новопризначена Пані Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Кабінет міністрів України офіційно реорганізував та закрив низку міністерств. Зокрема, ліквідували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у понеділок, 21 липня.

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Так, згідно зі змінами у Кабміні, з'єднали Міністерство нац'єдності та Мінсоцполітики — тепер разом вони офіційно називаються Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Водночас ліквідували Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Тепер їхні функції виконуватиме оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, було ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції передали Міноборони.

Скриншот допису Мельничука

Скриншот допису Мельничука

Скриншот допису Мельничука

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський окреслив завдання Міноборони під час головування Дениса Шмигаля.

Також ми писали, що Зеленський призначив нових послів у 16 країн.