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Кабмін реорганізував міністерства — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 15:23
В Україні відбулися зміни у міністерствах — рішення Кабміну
Новопризначена Пані Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Кабінет міністрів України офіційно реорганізував та закрив низку міністерств. Зокрема, ліквідували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук  у Telegram у понеділок, 21 липня.

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Так, згідно зі змінами у Кабміні, з'єднали Міністерство нац'єдності та Мінсоцполітики — тепер разом вони офіційно називаються Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Водночас ліквідували Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Тепер їхні функції виконуватиме оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, було ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції передали Міноборони.

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Скриншот допису Мельничука
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Скриншот допису Мельничука
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Скриншот допису Мельничука

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський окреслив завдання Міноборони під час головування Дениса Шмигаля.

Також ми писали, що Зеленський призначив нових послів у 16 країн.

Кабінет міністрів зміни Юлія Свириденко Міністерство оборони уряд
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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