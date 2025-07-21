В Україні відбулися зміни у міністерствах — рішення Кабміну

Кабмін реорганізував міністерства — що змінилося
Кабінет міністрів України офіційно реорганізував та закрив низку міністерств. Зокрема, ліквідували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у понеділок, 21 липня.
Реорганізація міністерств
Так, згідно зі змінами у Кабміні, з'єднали Міністерство нац'єдності та Мінсоцполітики — тепер разом вони офіційно називаються Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України.
Водночас ліквідували Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Тепер їхні функції виконуватиме оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Крім того, було ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції передали Міноборони.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський окреслив завдання Міноборони під час головування Дениса Шмигаля.
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