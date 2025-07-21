В Украине произошли изменения в министерствах - решение Кабмина

Кабмин реорганизовал министерства — что изменилось
Кабинет Министров Украины официально реорганизовал и закрыл ряд министерств. В частности, ликвидировали Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в понедельник, 21 июля.
Реорганизация министерств
Так, согласно изменениям в Кабмине, соединили Министерство нацединства и Минсоцполитики — теперь вместе они официально называются Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.
В то же время ликвидировали Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Теперь их функции будет выполнять обновленное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Кроме того, было ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его функции передали Минобороны.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский очертил задачи Минобороны во время председательства Дениса Шмыгаля.
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