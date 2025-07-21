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Кабмин реорганизовал министерства — что изменилось

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Дата публикации 21 июля 2025 15:23
В Украине произошли изменения в министерствах - решение Кабмина
Новоназначенная премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины официально реорганизовал и закрыл ряд министерств. В частности, ликвидировали Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в понедельник, 21 июля.

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Так, согласно изменениям в Кабмине, соединили Министерство нацединства и Минсоцполитики — теперь вместе они официально называются Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

В то же время ликвидировали Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Теперь их функции будет выполнять обновленное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, было ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его функции передали Минобороны.

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Скриншот поста Мельничука
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Скриншот поста Мельничука
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Скриншот поста Мельничука

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский очертил задачи Минобороны во время председательства Дениса Шмыгаля.

Также мы писали, что Зеленский назначил новых послов в 16 стран.

Кабинет министров изменения Юлия Свириденко Министерство обороны правительство
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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