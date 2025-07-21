В Украине произошли изменения в министерствах - решение Кабмина

Новоназначенная премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины официально реорганизовал и закрыл ряд министерств. В частности, ликвидировали Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в понедельник, 21 июля.

Реклама

Читайте также:

Реорганизация министерств

Так, согласно изменениям в Кабмине, соединили Министерство нацединства и Минсоцполитики — теперь вместе они официально называются Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

В то же время ликвидировали Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Теперь их функции будет выполнять обновленное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, было ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его функции передали Минобороны.

Скриншот поста Мельничука

Скриншот поста Мельничука

Скриншот поста Мельничука

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский очертил задачи Минобороны во время председательства Дениса Шмыгаля.

Также мы писали, что Зеленский назначил новых послов в 16 стран.