Шмигаль доповів Зеленському — йшлося про дрони

Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 18 липня, заслухав доповідь нового міністра оборони Дениса Шмигаля. Він стосувався аудиту домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Доповідь Шмигаля
За словами президента, уже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування щодо безпілотників, зокрема, дронів-перехоплювачів.
"Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", — зазначив він.
Також Зеленський та Шмигаль обговорили забезпечення дипстрайків — частоту українських ударів та пріоритетні завдання. Він подякував усім залученим підрозділам за влучність.
А вже у понеділок новий міністр представить конкретну програму роботи Міноборони та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково — наступними тижнями, і середньострокову — за наступні шість місяців.
Нагадаємо, Денис Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.
Також він провів першу нараду після призначення у Міноборони, яка стосувалася головних задач.
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