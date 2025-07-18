Шмигаль доповів Зеленському — йшлося про дрони

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 18 липня, заслухав доповідь нового міністра оборони Дениса Шмигаля. Він стосувався аудиту домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Доповідь Шмигаля

За словами президента, уже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування щодо безпілотників, зокрема, дронів-перехоплювачів.

"Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", — зазначив він.

Також Зеленський та Шмигаль обговорили забезпечення дипстрайків — частоту українських ударів та пріоритетні завдання. Він подякував усім залученим підрозділам за влучність.

А вже у понеділок новий міністр представить конкретну програму роботи Міноборони та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково — наступними тижнями, і середньострокову — за наступні шість місяців.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Денис Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.

Також він провів першу нараду після призначення у Міноборони, яка стосувалася головних задач.