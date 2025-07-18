Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони — деталі

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду. Очільник міністерства обговорив із заступниками ключові задачі.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Сьогодні, 18 липня, новопризначений міністр провів зустріч зі своїми заступниками, під час якої обговорив основні завдання роботи Міноборони.

Денис Шмигаль зі своїми заступниками. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Як зазначив Шмигаль, серед першочергових задач збільшення обороноздатності країни, посилення співпраці з міжнародними партнерами та зниження бюрократичних питань у роботі відомства.

Нарада Дениса Шмигаля із заступниками. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", — зазначив Шмигаль.

Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів про три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.

А також новопризначений очільник Міноборони прокоментував випадки силової мобілізації в країні.