Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони — деталі

Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду. Очільник міністерства обговорив із заступниками ключові задачі.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Денис Шмигаль провів першу нараду на новій посаді
Сьогодні, 18 липня, новопризначений міністр провів зустріч зі своїми заступниками, під час якої обговорив основні завдання роботи Міноборони.
Як зазначив Шмигаль, серед першочергових задач збільшення обороноздатності країни, посилення співпраці з міжнародними партнерами та зниження бюрократичних питань у роботі відомства.
"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів про три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.
А також новопризначений очільник Міноборони прокоментував випадки силової мобілізації в країні.
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