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Головна Новини дня Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони

Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:51
Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони — деталі
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду. Очільник міністерства обговорив із заступниками ключові задачі.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Денис Шмигаль провів першу нараду на новій посаді

Сьогодні, 18 липня, новопризначений міністр провів зустріч зі своїми заступниками, під час якої обговорив основні завдання роботи Міноборони.

Денис Шмигаль провів нараду Міноборони - фото
Денис Шмигаль зі своїми заступниками. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Як зазначив Шмигаль, серед першочергових задач збільшення обороноздатності країни, посилення співпраці з міжнародними партнерами та зниження бюрократичних питань у роботі відомства.

Перша нарада Денис Шмигаля на посаді міністра оборони - фото
Нарада Дениса Шмигаля із заступниками. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", — зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль провів нараду - фото
Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів про три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.

А також новопризначений очільник Міноборони прокоментував випадки силової мобілізації в країні.

 

Денис Шмигаль Міноборони кадрові зміни посада міністр
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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