Денис Шмыгаль провел первое совещание в должности министра обороны - детали

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание. Глава министерства обсудил с заместителями ключевые задачи.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Сегодня, 18 июля, новоназначенный министр провел встречу со своими заместителями, во время которой обсудил основные задачи работы Минобороны.

Денис Шмыгаль со своими заместителями. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Как отметил Шмыгаль, среди первоочередных задач увеличение обороноспособности страны, усиление сотрудничества с международными партнерами и снижение бюрократических вопросов в работе ведомства.

Совещание Дениса Шмыгаля с заместителями. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Обсудили ключевые задачи и вызовы: наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов, дебюрократизация и цифровизация процессов, усиление взаимодействия с международными партнерами. Детально прошлись по каждому направлению. Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно", — отметил Шмыгаль.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Денис Шмыгаль рассказал о трех ключевых направлениях работы на посту министра обороны.

А также новоназначенный глава Минобороны прокомментировал случаи силовой мобилизации в стране.