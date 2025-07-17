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Головна Новини дня Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи головою Міноборони

Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи головою Міноборони

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Дата публікації: 17 липня 2025 18:43
Новий міністр оборони — Шмигаль назвав три ключові напрями на посаді
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Новий Міністр оборони України Денис Шмигаль прокоментував своє призначення. Він окреслив три ключові напрямки роботи на цій посаді.

Про це Шмигаль написав у Telegram у четвер, 17 липня.

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"Нова посада. Та сама місія — служити на благо України. Тепер як Міністр оборони. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність — очолювати Міністерство оборони в цей важкий час", — зазначив Шмигаль.

Так, під час виступу перед Верховною Радою він назвав три ключові напрями роботи. Першим завданням Міноборони є якісне забезпечення українських воїнів, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок та медична підтримка.

Також йдеться про нарощення озброєння, насамперед українського виробництва до рівня, який позбавить ворога здатності воювати.

"Завдання Президента — за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей", — уточнив міністр.

Крім того, Міноборони повинне працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії, а також без жодного дублювання функцій. Нове керівництво планує зробити ставку на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень.

"Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", — додав Шмигаль.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України замість Дениса Шмигаля. 

Крім того, Зеленський анонсував нові кадрові зміни у владі вже найближчим часом.

Денис Шмигаль Міноборони призначення кадрові зміни міністр
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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