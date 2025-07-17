Новий міністр оборони — Шмигаль назвав три ключові напрями на посаді

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Новий Міністр оборони України Денис Шмигаль прокоментував своє призначення. Він окреслив три ключові напрямки роботи на цій посаді.

Про це Шмигаль написав у Telegram у четвер, 17 липня.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль став міністром оборони

"Нова посада. Та сама місія — служити на благо України. Тепер як Міністр оборони. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність — очолювати Міністерство оборони в цей важкий час", — зазначив Шмигаль.

Так, під час виступу перед Верховною Радою він назвав три ключові напрями роботи. Першим завданням Міноборони є якісне забезпечення українських воїнів, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок та медична підтримка.

Також йдеться про нарощення озброєння, насамперед українського виробництва до рівня, який позбавить ворога здатності воювати.

"Завдання Президента — за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей", — уточнив міністр.

Крім того, Міноборони повинне працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії, а також без жодного дублювання функцій. Нове керівництво планує зробити ставку на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень.

"Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", — додав Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України замість Дениса Шмигаля.

Крім того, Зеленський анонсував нові кадрові зміни у владі вже найближчим часом.