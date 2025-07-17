Новий міністр оборони — Шмигаль назвав три ключові напрями на посаді

Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи головою Міноборони
Новий Міністр оборони України Денис Шмигаль прокоментував своє призначення. Він окреслив три ключові напрямки роботи на цій посаді.
Про це Шмигаль написав у Telegram у четвер, 17 липня.
Шмигаль став міністром оборони
"Нова посада. Та сама місія — служити на благо України. Тепер як Міністр оборони. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність — очолювати Міністерство оборони в цей важкий час", — зазначив Шмигаль.
Так, під час виступу перед Верховною Радою він назвав три ключові напрями роботи. Першим завданням Міноборони є якісне забезпечення українських воїнів, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок та медична підтримка.
Також йдеться про нарощення озброєння, насамперед українського виробництва до рівня, який позбавить ворога здатності воювати.
"Завдання Президента — за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей", — уточнив міністр.
Крім того, Міноборони повинне працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії, а також без жодного дублювання функцій. Нове керівництво планує зробити ставку на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень.
"Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України замість Дениса Шмигаля.
Крім того, Зеленський анонсував нові кадрові зміни у владі вже найближчим часом.
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